В первый раз она потеряла деньги во время покупки дров, а во второй и третий поверила, что спасает свои счета.

В полиции рассказали о жительнице Усть-Ишимского района Омской области, которая за год трижды стала жертвой мошенников. Сначала воспитательница детского сада пыталась купить дрова. Она перевела деньги, но дров не получила. Во втором случае женщина лишилась крупной суммы, переведя их якобы на «безопасный счет», а на самом деле счет преступников. Последний случай произошел два месяца назад.

– Сельчанке позвонил неизвестный и представился специалистом безопасности Ццентробанка. Незнакомец убедил женщину, что происходит утечка ее персональных данных, а третьи лица якобы пытаются оформить на нее кредиты. Воспитатель поверила словам звонившего и стала выполнять все его указания. Так, обманутая предоставила неизвестному СМС-коды, пришедшие ей на телефон, – рассказали в полиции.

Спустя два месяца после этого телефонного разговора женщина получила уведомления о долгах от нескольких микрофинансовых организаций. Аферисты оформили на имя женщины займы на 108 тыс. рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.