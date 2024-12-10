Активистам вручили благодарственные письма.

В Омске прошел торжественный слет студенческих отрядов, приуроченный к 60-летию создания движения. На мероприятии в музыкальном театре собрались около тысячи бойцов, ветеранов, работодателей и гостей из других регионов России.

На слете была представлена интерактивная выставка «ООСО – сквозь времена», рассказывающая об истории трудовой деятельности студенческих отрядов. Мероприятие объединило активистов разных поколений. Омский отряд сегодня является одним из лучших в стране и неоднократно занимал призовые места в межрегиональных и всероссийских конкурсах.

На юбилее федеральный инспектор Сергей Сорокоумов вручил благодарственные письма от полномочного представителя президента Анатолия Серышева. Участников мероприятия поздравили председатель Законодательного собрания Александр Артемов и ветераны отряда.

– Студенческие отряды всегда активно работали в различных регионах России, включая строительство олимпийских объектов в Сочи и новый проект «БАМ 2.0. Перезагрузка». В настоящее время в областном студенческом отряде состоит почти 5 тысяч человек, среди которых много трудовых династий, например семья Потейко. Участие в студенческих отрядах – это хорошая возможность для старта карьеры и настоящая школа жизни, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко

В финале он пожелал активистам успехов и новых интересных проектов, заверив, что в Омской области всегда найдется работа для них. Сегодня бойцы российских студотрядов занимаются строительством, пассажирскими перевозками, обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом, воспитанием детей и другими направлениями деятельности. Также губернатор вручил награды наиболее активным участникам движения.