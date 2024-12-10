Омск-Информ
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·Происшествия

Причину выясняют сотрудники МЧС.
Сегодня около 01:13 на улице Крупской в Омске произошел пожар. В квартире на 3-м этаже 14-этажного дома загорелись вещи, пламя перекинулось на стены и балкон.
Как сообщили в МЧС, тушить пожар выезжали 13 спасателей на 3 пожарных автомобилях. Они ликвидировали открытое горение в 01:27. Площадь пожара составила 16 кв. м.
В происшествии никто не пострадал. Дознаватели МЧС выясняют причину возгорания.
·Происшествия

Причину выясняют сотрудники МЧС.
Сегодня около 01:13 на улице Крупской в Омске произошел пожар. В квартире на 3-м этаже 14-этажного дома загорелись вещи, пламя перекинулось на стены и балкон.
Как сообщили в МЧС, тушить пожар выезжали 13 спасателей на 3 пожарных автомобилях. Они ликвидировали открытое горение в 01:27. Площадь пожара составила 16 кв. м.
В происшествии никто не пострадал. Дознаватели МЧС выясняют причину возгорания.