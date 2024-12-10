Все квитанции разошлют к 20 декабря.

«Газпром межрегионгаз Омск» напомнил жителям Омской области о необходимости вовремя передавать показания своих газовых счетчиков и оплачивать потребленный газ. По условиям договора физические лица должны сообщать актуальные данные счетчиков до 20 числа текущего месяца, а оплачивать услуги газоснабжения – до 10 числа следующего месяца.

– Квитанции за декабрь (бумажные и электронные) сформированы раньше обычных сроков. В почтовые ящики и по электронной почте они будут доставлены до 20 декабря, – сообщила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Также представитель компании уточнила, что у жителей есть возможность оплатить задолженность за газ до конца этого года.

Оплатить газоснабжение без комиссии можно через сервис «Личный кабинет» на сайте компании или с помощью банковской карты через терминалы на абонентских участках.