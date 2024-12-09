К счастью, в аварии никто не пострадал.

Сегодня, 9 декабря, в одном из омских пабликов появилась информация об аварии на Левобережье. По словам очевидцев, тройное ДТП произошло на улице Конева.

Судя по всему, водитель такси врезался в автобус. Также очевидцы упоминают третьего участника ДТП, его автомобиль оказался на газоне. «Омск-информ» обратился за комментарием в УМВД России по Омской области.

– ДТП на улице Конева произошло без пострадавших, – рассказали в ведомстве. – Там только материальный ущерб.

Другие подробности аварии, а также время, когда произошло ДТП, неизвестны. Однако можно утверждать, что все произошло после 17 часов, поскольку на фото с места происшествия уже стемнело.

Фото: скриншот фото «Аварийный Омск»