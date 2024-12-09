Турнир пройдет на этой неделе.

Сейчас в КХЛ начался перерыв, однако омский «Авангард» не останется без хоккея. С 12 по 15 декабря пройдет «Кубок Первого канала».

В состязании примут участие сразу три хоккеиста из омского клуба. Михаил Гуляев присоединится к сборной России, а Райан Меркли и Райан Спунер сыграют за сборную мира.

Отметим, что «Кубок Первого канала» – это ежегодный турнир по хоккею с шайбой. Он пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». В турнире примут участие команды из России, Казахстана, Беларуси и сборная мира КХЛ.