Омская команда с трудом попадает в плей-офф, но больше результатов и игры ее руководителя, похоже, интересует одежда.

Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков выложил странный пост в своем телеграм-канале. Руководитель клуба не стал публично говорить о результатах и игре команды, сменившей по ходу сезона главного тренера и более десятка хоккеистов, а вместо этого решил прорекламировать новый фирменный мерч «ястребов».

- Как вы могли заметить, команда меняется, мы активно и много работаем – все время уходит на это. Говорить о результатах и игре преждевременно, но не хочу оставлять вас без интересных деталей жизни клуба, – обращается Чистяков к болельщикам омского клуба. – Хочу обратить ваше внимание на большой проект, который наш клуб запустил в середине ноября – линейку мерча Premium. Очень красивые, изящные, стильные вещи. Их можно носить не только на нашу G-Drive Арену, но и на работу, в ресторан, в театр, в гости – везде они будут органичны. Особенно ценно, что все задумано клубом и реализовано под тотальным и чутким контролем наших сотрудников.

По словам Чистякова, «продажи коллекции просто великолепны, это наш успех». Этот коммерческий успех (цифры гендиректор, правда, не приводит), возможно, будет единственным для «ястребов» в текущем сезоне. Команда с трудом попадает в плей-офф, занимая лишь восьмое место в Восточной конференции. Но руководитель омского клуба во время паузы в чемпионате, обращаясь к болельщикам, почему-то говорит о «тряпках». Бомбере за 35 990 рублей, кардигане почти за 10 тысяч и белой рубашке за 9590. Красивые, стильные, недешевые вещи. Только вот Герман Анатольевич, думается, отвечает не за то, в чем омичи пойдут на работу или в театр, а за то, какое настроение будет у них после просмотра матчей «ястребов».

В Омске ценят именно хоккей – красивую, яркую игру «Авангарда». Болельщики хотят гордиться результатами своей команды, чтобы она реально, а не на словах билась за Кубок Гагарина. Пока же вместо этого омичи видят мучения на льду (два последних матча, скорее, исключение) и кадровую чехарду. А вместо внятного объяснения происходящего им рассказывают о линейке мерча Premium. Рекламировать «тряпки» лучше, когда твоя команда на коне, а не там, откуда сегодня с трудом выбираются «ястребы». Порадует ли Герман Чистяков фанатов настоящим хоккейным разбором – большой вопрос. Пока же его подчиненные способны только на разбор модного look`а.