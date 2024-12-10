Омск-Информ
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·Общество

Синоптики спрогнозировали погоду на 10 декабря.
По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник в Омской области будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит –10...–15 градусов.
Местами в регионе ожидается небольшой и умеренный снег. На дорогах – гололедица и снежные заносы. Порывы ветра составят 7–12 м/с, в некоторых районах могут достигать 15–17 м/с.
– Местами по Омской области ожидается опасное явление: сильное гололедно-изморозевое отложение (35 мм и более), – добавили в МЧС.
По данным Gismeteo, в Омске во вторник будет –15...–21 градус. Осадков не ожидается, ветер 5–11 м/с.
2410
·Общество

Синоптики спрогнозировали погоду на 10 декабря.
По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник в Омской области будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит –10...–15 градусов.
Местами в регионе ожидается небольшой и умеренный снег. На дорогах – гололедица и снежные заносы. Порывы ветра составят 7–12 м/с, в некоторых районах могут достигать 15–17 м/с.
– Местами по Омской области ожидается опасное явление: сильное гололедно-изморозевое отложение (35 мм и более), – добавили в МЧС.
По данным Gismeteo, в Омске во вторник будет –15...–21 градус. Осадков не ожидается, ветер 5–11 м/с.
2410