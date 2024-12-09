Неожиданными подарками жертв стараются сбить с толку.
Мошенники придумали новую схему обмана омичей. Как сообщили в омском отделении Банка России, для этого преступники используют доставку цветов или подарков.
Курьер приносит букет, а на следующий день человеку звонят якобы из курьерской службы и просят назвать код из сообщения для подтверждения доставки. На самом деле этот код приходит от банка для подтверждения перевода денег с карты или входа в приложение банка.
– Если придет код от сотового оператора, то это даст аферистам доступ к вашему телефонному номеру. Они смогут настроить переадресацию сообщений и перехватывать все уведомления, включая банковские. Если придет код от портала «Госуслуги», то обманщикам удастся попасть в ваш профиль. Там они соберут достаточно информации, чтобы взять онлайн-займы на ваше имя или использовать эти данные в другой мошеннической схеме, – добавили в Банке России.
Обрадовать неожиданным подарком омичей мошенники стараются, чтобы сбить с толку.