В большинстве случаев возгорания, которые унесли жизни, произошли в домах.

В этом году в Омской области из-за пожаров пострадали 112 человек, 107 погибли. При этом 96 смертей произошли при пожарах в домах.

– Основные причины пожаров, где произошла гибель: 51 – неосторожное обращение с огнем; 26 – нарушение правил и устройства и эксплуатации электрооборудования; 7 – печное отопление, – сообщили в МЧС.

Всего в регионе в этом году произошло 3529 пожаров.

Отметим, что в прошлом году в пожарах погибло 116 и пострадало 145 человек.