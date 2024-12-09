Мужчины распивали алкоголь в круглосуточном магазине и, как это нередко бывает, поссорились.

Житель Омска ограбил приятеля за то, что последний назвал его крысой. Инцидент произошел на улице 3-я Кордная в Октябрьском округе города.

Обратившийся в полицию 36-летний местный житель рассказал, что накануне поздно вечером выпивал в круглосуточном магазине с малознакомым мужчиной. Во время общения приятели начали ссориться, и потерпевший назвал знакомого крысой. Для выяснения отношений мужчины решили выйти на воздух. Там собутыльник отобрал у потерпевшего золотую цепочку и кольцо общей стоимостью 40 тыс. рублей и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя и задержали 43-летнего омича по месту жительства. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков. Похищенные украшения изъяты и возвращены законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.