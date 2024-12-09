Омск-Информ
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·Общество

Решение о выпуске новых номиналов принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране.

Центробанк не будет в ближайшее время выпускать банкноты номиналом 10 000 рублей. Об этом «Известиям» сообщил зампред ЦБ РФ Сергей Белов.

– На сегодняшний день таких планов нет. Решение о выпуске новых номиналов всегда принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране, потребностей наличного денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей. Мы наблюдаем существенный рост безналичных платежей, поэтому уверены, что номинальный ряд банкнот и монет на сегодняшний день оптимален, – объяснил Белов.

Выпуск десятитысячной купюры пока даже не входит в планы Центробанка, так как это нецелесообразно, добавил зампред.

·Общество

Решение о выпуске новых номиналов принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране.

Центробанк не будет в ближайшее время выпускать банкноты номиналом 10 000 рублей. Об этом «Известиям» сообщил зампред ЦБ РФ Сергей Белов.

– На сегодняшний день таких планов нет. Решение о выпуске новых номиналов всегда принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране, потребностей наличного денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей. Мы наблюдаем существенный рост безналичных платежей, поэтому уверены, что номинальный ряд банкнот и монет на сегодняшний день оптимален, – объяснил Белов.

Выпуск десятитысячной купюры пока даже не входит в планы Центробанка, так как это нецелесообразно, добавил зампред.