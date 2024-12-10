ПСБ нарастил объем кредитования малого и среднего бизнеса более чем в 1,5 раза.

За 11 месяцев 2024 года ПСБ увеличил в 1,6 раза объем средств, выданных малым и средним предприятиям Омской области. Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в банке, самой востребованной у омского бизнеса является возобновляемая кредитная линия «Лимит открыт»*: с ноября прошлого года объем выданных средств по ней вырос в 4 раза.

– Региональный бизнес все больше и больше привлекает финансирование при помощи онлайн-кредитования за счет его удобства и простоты оформления, – говорит заместитель директора ПСБ в Омске Марина Копылова. – В первую очередь это касается кредитной линии «Лимит открыт», которая позволяет предпринимателю оперативно получить до 250 млн рублей на основании минимального пакета документов и без визита в банк. Именно такой формат кредитования сегодня все более популярен у предприятий МСБ региона, которые оформляли заемное финансирование как на пополнение оборотных средств, так и на проекты по расширению бизнеса.

Как отметила Копылова, самыми активными пользователями возобновляемых кредитных линий ПСБ стали омские предприятия торговли, а также производители продуктов питания и строительных материалов. Пользуется спросом и «классическое» офлайн-кредитование – на него в ПСБ приходится почти половина всех займов малого и среднего бизнеса.

Банк реализует как собственные программы кредитования для малого и среднего бизнеса, так и активно подключается к мерам государственной поддержки, что позволяет обеспечивать комфортный уровень кредитных ставок для предприятий, которым нужны средства на оборотные или инвестиционные цели.

*«Лимит открыт» –возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование – пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Сумма лимита – до 250 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 %, ставка – индивидуальная. Валюта – рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями – траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии – 10 лет. Срок одного транша – 12 месяцев. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга – 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке. ПАО «Промсвязьбанк». Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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