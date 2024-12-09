Для остановки правонарушителя полиция применила огнестрельное оружие.

Во время патрулирования дороги в Оконешниковском районе сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого при виде полицейских развернулся и направился в другую сторону. Стражи порядка начали его преследование.

Догоняя правонарушителя, полицейские не раз требовали от находившегося за рулем мужчины остановиться. Нарушитель не подчинялся, а наоборот, увеличивал скорость. Сотруднику полиции пришлось выстрелить в воздух, после чего машина остановилась.

Водитель не хотел выходить из машины и пытался перелезть на пассажирское сиденье. Полицейские не дали этого сделать и задержали его. В это время пассажирка легковушки выбросила из салона гладкоствольное ружье. Стражи порядка изъяли оружие и отправили его на экспертизу. Результаты подтвердили, что ружье исправно и пригодно к производству выстрелов.

На предложение сотрудников ДПС пройти медицинское освидетельствование водитель отказался. В отношении него составили протоколы по четырем статьям КоАП РФ. Транспортное средство поместили на штрафстоянку.