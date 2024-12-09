У мужчины похитили более 180 тысяч рублей.

Очередной жертвой мошенников в Омске стал работник охранной службы. Мужчине позвонил неизвестный, представившийся оператором сотовой компании, и сообщил, что нужно в срочном порядке заменить SIM-карту, иначе номер будет заблокирован. Чтобы омич не беспокоился, ему сообщили, что все операции будут проводиться через «Госуслуги». Мужчина доверился незнакомцу и передал свой номер СНИЛС и код из SMS.

Через некоторое время он получил сообщение об одобренном кредите на 200 тыс. рублей. Далее с ним связался лжесотрудник Росфинмониторинга, который уговорил мужчину снять 188 тыс. рублей и перевести их на «специальный» счет. Специалист убедил, что долг будет погашен, и беспокоиться мужчине не о чем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Омичам напоминают, что не нужно разговаривать по финансовым вопросам, кем бы ни представлялись собеседники по телефону или видеосвязи. Если вас просят оформить кредит или перевести деньги на безопасные или резервные счета – это мошенники.