Омск-Информ
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·Авто

Движение было затруднено с шести до девяти утра.
Сегодня на Ленинградском мосту в Омске из-за аварии на контрактной троллейбусной сети образовалась пробка. Горожане сообщают, что мост стоит с 6:00.
– По причине произошедшей аварийной ситуации был обесточен участок троллейбусной сети от ктр. «Маяковский» до парка Победы, – сообщили в мэрии.
Около 8:30 троллейбусное движение по проспекту Карла Маркса возобновили. В маршруты № 7 и 16 внесли изменения. О полном возобновлении движения троллейбусов в мэрии сообщили около 09:20.
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·Авто

Движение было затруднено с шести до девяти утра.
Сегодня на Ленинградском мосту в Омске из-за аварии на контрактной троллейбусной сети образовалась пробка. Горожане сообщают, что мост стоит с 6:00.
– По причине произошедшей аварийной ситуации был обесточен участок троллейбусной сети от ктр. «Маяковский» до парка Победы, – сообщили в мэрии.
Около 8:30 троллейбусное движение по проспекту Карла Маркса возобновили. В маршруты № 7 и 16 внесли изменения. О полном возобновлении движения троллейбусов в мэрии сообщили около 09:20.
1595