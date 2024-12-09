Омск-Информ
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·Общество

Оно чревато повреждением линий электропередачи.
Сегодня днем местами в Омской области ожидается опасное явление – сложное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.
– В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по телефону 112, – добавили в ведомстве.
Отметим, что к гололедно-изморозевым отложениям относятся отложения льда (стекловидного, кристаллического, снеговидного), а также мокрого снега на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах. Под воздействием гололедно-изморозевых отложений происходит скручивание, провисание, вибрация и обрывы проводов линий электропередачи.
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·Общество

Оно чревато повреждением линий электропередачи.
Сегодня днем местами в Омской области ожидается опасное явление – сложное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.
– В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по телефону 112, – добавили в ведомстве.
Отметим, что к гололедно-изморозевым отложениям относятся отложения льда (стекловидного, кристаллического, снеговидного), а также мокрого снега на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах. Под воздействием гололедно-изморозевых отложений происходит скручивание, провисание, вибрация и обрывы проводов линий электропередачи.
2128