Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Казарма Омского военного округа была построена в 1822-1823 годах и является объектом культурного наследия.

Департамент имущественных отношений омской мэрии отменил конкурсную процедуру по сдаче в аренду объекта культурного наследия ««Казарма Омского военного округа», 1822 – 1823 гг.», расположенного на территории Омской крепости. Конкурс должен был состояться 12 декабря.

Находящийся в неудовлетворительном состоянии исторический объект, которому более двухсот лет, предполагалось сдать в аренду на 49 лет. Условия были простыми – квадратный метр здания можно было арендовать за 1 рубль. Учитывая, что площадь объекта составляет 1860 кв. м, сама аренда стоила бы копейки, но есть важное но: арендатор взял бы на себя обязательства по проведению ремонта здания.

Ранее казарму хотели продать за 45 млн рублей.

·Экономика/Бизнес

Казарма Омского военного округа была построена в 1822-1823 годах и является объектом культурного наследия.

Департамент имущественных отношений омской мэрии отменил конкурсную процедуру по сдаче в аренду объекта культурного наследия ««Казарма Омского военного округа», 1822 – 1823 гг.», расположенного на территории Омской крепости. Конкурс должен был состояться 12 декабря.

Находящийся в неудовлетворительном состоянии исторический объект, которому более двухсот лет, предполагалось сдать в аренду на 49 лет. Условия были простыми – квадратный метр здания можно было арендовать за 1 рубль. Учитывая, что площадь объекта составляет 1860 кв. м, сама аренда стоила бы копейки, но есть важное но: арендатор взял бы на себя обязательства по проведению ремонта здания.

Ранее казарму хотели продать за 45 млн рублей.