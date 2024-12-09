К девяти утра в понедельник температура воздуха опустится до –22 градусов.

Ближайшие два дня будут самыми холодными за текущую зиму в Омске. По данным «Гисметео», к девяти утра понедельника, 9 декабря, температура воздуха опустится до –22 градусов. Похолодание будет сопровождаться высокой влажностью и туманом.

В течение дня воздух немного прогреется, начиная с утра вторника температура воздуха устремится вверх. Пасмурная погода сменится малооблачной, а в ночь на среду, 11 декабря, пойдет снег. За ним в город придет потепление до –6 градусов.

Следующее похолодание, тоже непродолжительное по времени, прогнозируется на конец этой недели. Температура воздуха понизится до –15 градусов, а затем резко потеплеет.