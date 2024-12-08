Теперь автомобилисты могут съезжать с верхней части улицы Крупской и двигаться к метромосту по «дороге за миллиард».

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об открытии еще одного перекрестка на бульваре Архитекторов в Омске. С сегодняшнего дня движение автотранспорта разрешено на пересечении бульвара Архитекторов с улицей Крупской.

Перекресток будет работать в одностороннем режиме. Автомобилисты, едущие по верхней части улицы Крупской со стороны улицы Дмитриева, правым поворотом смогут уйти на нижнюю часть улицы Крупской (так называемая дорога за миллиард) и проследовать в сторону метромоста.

– Обращаю внимание: движение на данном участке будет организовано только в одностороннем режиме. Встречный проезд для транспорта запрещен, – заявил омский мэр. – Все необходимые технические средства, в том числе временные дорожные знаки, уже установлены.

Данная мера позволит омичам, живущим в этой части Левобережья, быстрее попадать на метромост, а также сократит путь в сторону Ленинградского моста.