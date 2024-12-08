Омск-Информ
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·Происшествия

Горожанину временно предоставили жилье родственники.

Омские следователи организовали проверку по факту пожара, в котором сегодняшней ночью погиб 54-летний мужчина. Трагедия случилась в бытовке гаражного бокса на Красноярском тракте. Из огня вытащили омича, которому это место предоставили под временное жилье родственники.

Предварительно установлено, что на момент происшествия омич был нетрезв. Следователи изъяли с места происшествия предметы, необходимые для проведения экспертизы и установления причины пожара. Одной из возможных причин возгорания могло стать неосторожное обращение с источником открытого огня.

·Происшествия

Горожанину временно предоставили жилье родственники.

Омские следователи организовали проверку по факту пожара, в котором сегодняшней ночью погиб 54-летний мужчина. Трагедия случилась в бытовке гаражного бокса на Красноярском тракте. Из огня вытащили омича, которому это место предоставили под временное жилье родственники.

Предварительно установлено, что на момент происшествия омич был нетрезв. Следователи изъяли с места происшествия предметы, необходимые для проведения экспертизы и установления причины пожара. Одной из возможных причин возгорания могло стать неосторожное обращение с источником открытого огня.