По данным инсайдеров, известному защитнику омской команды Юрию Панову доверят тренировать защитников.

Известный хоккеист, воспитанник омского «Авангарда», 53-летний Юрий Панов может стать тренером защитников в красноярском «Соколе». По данным инсайдеров телеграм-канала «Хоккейная правда», скоро специалиста ждет назначение.

Юрий Панов дебютировал в качестве защитника за омский «Авангард» в 1988 году. Три года он играл за тольяттинскую «Ладу». Но в 1995 году вернулся в «Авангард», выступал за команду в чемпионате России на протяжении 10 лет. В 2004 году вместе с клубом завоевал золотые медали первенства страны. В сезонах 1987–1992, 1996–2005 провел за «Авангард» 718 матчей, забросил 73 шайбы, сделал 86 передач, набрал 598 минут штрафа. По количеству матчей за «Авангард» занимает второе место. В 2010–2013 годах, 2017–2018 годах Панов работал сначала помощником, а потом главным тренером «Омских ястребов». В 2016 году находился в тренерском штабе «Авангарда».

В последние годы работал тренером защитников в питерском «Динамо» и главным тренером в пермском «Молоте».