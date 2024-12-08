Сакен Хусаинов считает, что нельзя спекулировать на историческом архитектурном наследии.

Известный архитектор, автор высоток с башнями на улице Маршала Жукова Сакен Хусаинов вступил в заочный спор с противниками застройки центра Омска. По его словам, областной Союз архитекторов то и дело раздирают творческие споры. В частности, сообщество не может сойтись во мнении, нужно ли насыщать новыми объектами исторический центр города. Самый яркий пример – территория возле ТЭЦ-1, проект жилого комплекса три года «заворачивают» компании «Основа Холдинг», близкой к депутату Госдумы Игорю Антропенко.

– Сначала жесткая дискуссия вокруг стелы, или, как я назвал, «штыря Фадиной». После вокруг объекта около ТЭЦ-1. Тут вообще творится что-то невообразимое. Ряд архитекторов мнит себя диктаторами городского пространства. Мы же должны занимать позицию созидания нового, – цитируют Хусаинова «Коммерческие вести». – Можно по-разному относиться к тому или иному проекту, но угрожать собственнику, желающему строить, именитому автору, как формировать архитектору, – это дичь. Такая группа лиц может называться только ОПГ.

Эксперт убежден, что локации в центре Омска нуждаются в новых архитектурных объектах.

– И тема про памятники эксплуатируется не всегда уместно. Мне близка тема про новое в старом. На мой взгляд, не те у нас мнят себя экспертами, потому как не видят выше своего аршина. И все, что связано с Омской крепостью, тоже очень надуманно, – сказал Хусаинов. – Город должен развиваться, не быть в консервированном состоянии в окружении памятников из трухи. Нельзя вернуться в градостроительный уклад прошлых веков.

Архитектор добавил, что, цепляясь за неизбежно ветшающее наследие, город упускает шансы на будущее.