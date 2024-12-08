Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Сакен Хусаинов считает, что нельзя спекулировать на историческом архитектурном наследии.

Известный архитектор, автор высоток с башнями на улице Маршала Жукова Сакен Хусаинов вступил в заочный спор с противниками застройки центра Омска. По его словам, областной Союз архитекторов то и дело раздирают творческие споры. В частности, сообщество не может сойтись во мнении, нужно ли насыщать новыми объектами исторический центр города. Самый яркий пример – территория возле ТЭЦ-1, проект жилого комплекса три года «заворачивают» компании «Основа Холдинг», близкой к депутату Госдумы Игорю Антропенко.

– Сначала жесткая дискуссия вокруг стелы, или, как я назвал, «штыря Фадиной». После вокруг объекта около ТЭЦ-1. Тут вообще творится что-то невообразимое. Ряд архитекторов мнит себя диктаторами городского пространства. Мы же должны занимать позицию созидания нового, – цитируют Хусаинова «Коммерческие вести». – Можно по-разному относиться к тому или иному проекту, но угрожать собственнику, желающему строить, именитому автору, как формировать архитектору, – это дичь. Такая группа лиц может называться только ОПГ.

Эксперт убежден, что локации в центре Омска нуждаются в новых архитектурных объектах.

– И тема про памятники эксплуатируется не всегда уместно. Мне близка тема про новое в старом. На мой взгляд, не те у нас мнят себя экспертами, потому как не видят выше своего аршина. И все, что связано с Омской крепостью, тоже очень надуманно, – сказал Хусаинов. – Город должен развиваться, не быть в консервированном состоянии в окружении памятников из трухи. Нельзя вернуться в градостроительный уклад прошлых веков.

Архитектор добавил, что, цепляясь за неизбежно ветшающее наследие, город упускает шансы на будущее.

1069
·Общество

Сакен Хусаинов считает, что нельзя спекулировать на историческом архитектурном наследии.

Известный архитектор, автор высоток с башнями на улице Маршала Жукова Сакен Хусаинов вступил в заочный спор с противниками застройки центра Омска. По его словам, областной Союз архитекторов то и дело раздирают творческие споры. В частности, сообщество не может сойтись во мнении, нужно ли насыщать новыми объектами исторический центр города. Самый яркий пример – территория возле ТЭЦ-1, проект жилого комплекса три года «заворачивают» компании «Основа Холдинг», близкой к депутату Госдумы Игорю Антропенко.

– Сначала жесткая дискуссия вокруг стелы, или, как я назвал, «штыря Фадиной». После вокруг объекта около ТЭЦ-1. Тут вообще творится что-то невообразимое. Ряд архитекторов мнит себя диктаторами городского пространства. Мы же должны занимать позицию созидания нового, – цитируют Хусаинова «Коммерческие вести». – Можно по-разному относиться к тому или иному проекту, но угрожать собственнику, желающему строить, именитому автору, как формировать архитектору, – это дичь. Такая группа лиц может называться только ОПГ.

Эксперт убежден, что локации в центре Омска нуждаются в новых архитектурных объектах.

– И тема про памятники эксплуатируется не всегда уместно. Мне близка тема про новое в старом. На мой взгляд, не те у нас мнят себя экспертами, потому как не видят выше своего аршина. И все, что связано с Омской крепостью, тоже очень надуманно, – сказал Хусаинов. – Город должен развиваться, не быть в консервированном состоянии в окружении памятников из трухи. Нельзя вернуться в градостроительный уклад прошлых веков.

Архитектор добавил, что, цепляясь за неизбежно ветшающее наследие, город упускает шансы на будущее.

1069