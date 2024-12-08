Омск-Информ
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·Происшествия

Причина возгорания устанавливается.

Вчера, 7 декабря, примерно в 23:25, стало известно о возгорании двухквартирного дома в райцентре Большеречье Омской области.  

Спасатели и единицы техники потушили кровлю одной квартир на площади 20 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 23:40.

Пострадавших нет. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Причина возгорания устанавливается.

Вчера, 7 декабря, примерно в 23:25, стало известно о возгорании двухквартирного дома в райцентре Большеречье Омской области.  

Спасатели и единицы техники потушили кровлю одной квартир на площади 20 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 23:40.

Пострадавших нет. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.