Омск-Информ
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·Происшествия

Горожанин повздорил с ранее судимым посетителем. Завязалась драка.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ «Причинение среднего вреда здоровью». Но прежде к правоохранителям обратились сотрудники больницы, куда поступил с травмами головы и тела 30-летний омич.

Установлено, что горожанина поколотил 28-летний житель Левобережья в баре. Посетители повздорили, и завязалась потасовка.

Сейчас ранее судимый омич задержан. Следствие продолжается.

·Происшествия

Горожанин повздорил с ранее судимым посетителем. Завязалась драка.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ «Причинение среднего вреда здоровью». Но прежде к правоохранителям обратились сотрудники больницы, куда поступил с травмами головы и тела 30-летний омич.

Установлено, что горожанина поколотил 28-летний житель Левобережья в баре. Посетители повздорили, и завязалась потасовка.

Сейчас ранее судимый омич задержан. Следствие продолжается.