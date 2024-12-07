Омск-Информ
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·Спорт

Переговоры между «ястребами» и уфимским «Салаватом Юлаевым» длятся уже второй месяц.

Омский «Авангард» намерен выкупить спортивные права на нападающего «Салавата Юлаева» Алексея Пустозерова, сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда». Форвард пропустил начало нынешнего сезона, отказавшись подписывать соглашение с уфимцами.

Инсайдер Артур Хайруллин уточняет, что переговоры по поводу перехода Пустозерова в омский клуб ведутся уже второй месяц. Развязка наступит скоро.

Алексею Пустозерову 24 года. В КХЛ он играл только в составе «Салавата Юлаева». На его счету 33 очка (21+12) очка в 146 матчах. При этом в нынешнем сезоне хоккеист еще ни разу не выходил на лед в официальных играх.

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·Спорт

Переговоры между «ястребами» и уфимским «Салаватом Юлаевым» длятся уже второй месяц.

Омский «Авангард» намерен выкупить спортивные права на нападающего «Салавата Юлаева» Алексея Пустозерова, сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда». Форвард пропустил начало нынешнего сезона, отказавшись подписывать соглашение с уфимцами.

Инсайдер Артур Хайруллин уточняет, что переговоры по поводу перехода Пустозерова в омский клуб ведутся уже второй месяц. Развязка наступит скоро.

Алексею Пустозерову 24 года. В КХЛ он играл только в составе «Салавата Юлаева». На его счету 33 очка (21+12) очка в 146 матчах. При этом в нынешнем сезоне хоккеист еще ни разу не выходил на лед в официальных играх.

1816