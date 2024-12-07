Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел днем на Иртышской набережной.

Сотрудники омской полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло сегодня днем на Иртышской набережной. В 15.20 поступило сообщение, что на парковке у дома № 44 водитель автомобиля «Лифан» сбил 16-летнюю девочку. В момент наезда ребенок стоял у автомобиля.

– В результате ДТП девочке понадобилась медицинская помощь, – сообщили в полиции.

Причина инцидента на парковке сейчас устанавливается.

·Происшествия

Инцидент произошел днем на Иртышской набережной.

Сотрудники омской полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло сегодня днем на Иртышской набережной. В 15.20 поступило сообщение, что на парковке у дома № 44 водитель автомобиля «Лифан» сбил 16-летнюю девочку. В момент наезда ребенок стоял у автомобиля.

– В результате ДТП девочке понадобилась медицинская помощь, – сообщили в полиции.

Причина инцидента на парковке сейчас устанавливается.