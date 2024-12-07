Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок, гуляя по берегу реки, провалился под лед, но смог самостоятельно выбраться.

Вечером в четверг, 5 декабря, в центре Омска едва не произошла трагедия. Гулявший по берегу реки Оми 15-летний школьник провалился под лед. Подросток успел схватиться за камень и самостоятельно выбрался из воды. Прохожие вызвали ему скорую, мальчик был доставлен в больницу с признаками общего переохлаждения организма.

– Как показывает следственная практика, причинами несчастных случаев с детьми, как правило, являются их безнадзорность, детская беспечность и самоуверенность, несоблюдение правил безопасного поведения, а также отсутствие опыта при оказании помощи людям, оказавшимся в воде, – прокомментировали инцидент в Следственном комитете.

Омичей вновь просят быть осторожными на водоемах и соблюдать меры безопасности. Гулять по рекам и озерам не стоит.

·Происшествия

Ребенок, гуляя по берегу реки, провалился под лед, но смог самостоятельно выбраться.

Вечером в четверг, 5 декабря, в центре Омска едва не произошла трагедия. Гулявший по берегу реки Оми 15-летний школьник провалился под лед. Подросток успел схватиться за камень и самостоятельно выбрался из воды. Прохожие вызвали ему скорую, мальчик был доставлен в больницу с признаками общего переохлаждения организма.

– Как показывает следственная практика, причинами несчастных случаев с детьми, как правило, являются их безнадзорность, детская беспечность и самоуверенность, несоблюдение правил безопасного поведения, а также отсутствие опыта при оказании помощи людям, оказавшимся в воде, – прокомментировали инцидент в Следственном комитете.

Омичей вновь просят быть осторожными на водоемах и соблюдать меры безопасности. Гулять по рекам и озерам не стоит.