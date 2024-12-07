Системный администратор подстанции скорой помощи в свой выходной обокрал двухэтажный дом в Чукреевке.

В поселке Чукреевка на окраине Омска дерзко обокрали коттедж. Обратившаяся в полицию 47-летняя хозяйка рассказала, что вернулась домой около полудня и обнаружила беспорядок в комнатах. Женщина заявила ущерб на 500 тыс. рублей: из шкафа пропали бижутерия, золотые и серебряные изделия (10 колец, браслет, серьги, кулон), а также две золотые монеты.

Полицейские выяснили, что вор проник в дом, повредив балконную дверь на втором этаже. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома, и опросив соседей, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что кражу мог совершить мужчина, передвигавшийся по поселку на черной иномарке с одной работающей фарой. Водителем оказался 40-летний омич, проживающий в Центральном округе.

– Мужчина работал системным администратором на подстанции скорой медицинской помощи, а в свободное время занимался частным извозом на арендуемой машине, – сообщили в полиции. – Именно он проник в коттедж и вынес из него ценное имущество.

Часть ювелирных изделий вор сдал в ломбард на улице Богдана Хмельницкого, одну золотую монету реализовал в банке, вторую оставил себе, а бижутерию выбросил на улице 10 лет Октября. За похищенное в коттедже имущество преступник выручил 100 тыс. рублей, деньги пустил на оплату кредитов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.