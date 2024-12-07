Производитель этой продукции не указал на упаковке, что в состав входят свинина и соя.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе проверки трех омских организаций, занимающихся фасовкой сливочного масла, обнаружили на складе 300 килограммов полуфабрикатов с недействительными ветеринарными сопроводительными документами.

Среди этой продукции ведомство называет котлеты «Говяжьи» и манты «По-узбекски». Также специалисты выяснили, что в образцах пельменей «Сливочные малышки» и «Мусульманские» содержатся ДНК свиньи и ДНК сои, при этом данные ингредиенты не были заявлены в составе. Отметим, что мусульманам запрещено употреблять в пищу свинину, соответственно, представители этой религии, покупая данную продукцию, были введены в заблуждение.

Обнаруженные полуфабрикаты и около 4 тонн сливочного масла по результатам лабораторных исследований признаны некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукцией и направлены на утилизацию.