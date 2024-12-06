В ДТП один человек погиб, двое пострадали.
Сегодня, 6 декабря, в Черлакском районе произошло смертельное ДТП. Очевидцы позвонили в полицию в 17:35.
По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 ехал по трассе Омск – Черлак. При движении по 88 км он выехал на встречную полосу, где столкнулся автомобилем Volkswagen Multivan, за рулем которого находился 66-летний мужчина.
В результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Его пассажирка, 73-летняя женщина, а также 59-летняя пассажирка иномарки попали в больницу с травмами. Полиция проводит проверку.
Фото: УМВД России по Омской области