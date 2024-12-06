Омск-Информ
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·Общество

Аэропорт подвел итоги за ноябрь 2024 года.

Омский аэропорт имени Карбышева проанализировал, насколько вовремя перевозчики совершали вылеты в ноябре 2024 года. Самыми пунктуальными авиаперевозчиками стали «Ираэро» и «Рэд Вингс». Обе компании разделили первое место, они совершили 100 % вылетов вовремя.

На второй строчке рейтинга оказалась авиакомпания «Ямал», ее рейсы задерживались только 11,8 % случаев. На третьем месте расположилась авиакомпания Сибирь». Самолеты этой компании задерживались только в 14 % случаев.

Аутсайдерами рейтинга стали «Узбекистанэйрвейс» и «Азимут». Эти авиакомпании опаздывали сильнее всего, они совершили вовремя только четверть вылетов.

·Общество

Аэропорт подвел итоги за ноябрь 2024 года.

Омский аэропорт имени Карбышева проанализировал, насколько вовремя перевозчики совершали вылеты в ноябре 2024 года. Самыми пунктуальными авиаперевозчиками стали «Ираэро» и «Рэд Вингс». Обе компании разделили первое место, они совершили 100 % вылетов вовремя.

На второй строчке рейтинга оказалась авиакомпания «Ямал», ее рейсы задерживались только 11,8 % случаев. На третьем месте расположилась авиакомпания Сибирь». Самолеты этой компании задерживались только в 14 % случаев.

Аутсайдерами рейтинга стали «Узбекистанэйрвейс» и «Азимут». Эти авиакомпании опаздывали сильнее всего, они совершили вовремя только четверть вылетов.