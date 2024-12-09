Для его открытия необязательно посещать офис. Заявку можно оставить на сайте банка.

ПСБ запустил новый тариф для предпринимателей «ПСБ Старт»*. Новые клиенты банка могут открыть счет с бесплатным обслуживанием для любого бизнеса. Из других преимуществ тарифа – отсутствие комиссии за прием безналичных платежей, услуги мобильного и интернет-банка, а также за снятие наличных по бизнес-карте в любых банкоматах до 50 000 рублей в месяц.

Кроме того, выбравшие новый тариф клиенты смогут осуществлять бесплатные и безлимитные переводы на счета физических лиц внутри банка. Услуга доступна индивидуальным предпринимателям Омска в течение полугода с момента открытия счета.

Став новым клиентом ПСБ, омские предприниматели также смогут безвозмездно пользоваться виртуальным бизнес-ассистентом в социальной сети «ВКонтакте» – чат-ботом Катюша. Это решение, не имеющее аналогов на российском рынке, позволяет владельцам бизнеса оплачивать и выставлять счета, получать выписки и данные об остатках прямо на платформе «ВКонтакте».

Чтобы открыть счет на тарифе «ПСБ Старт», необязательно посещать офис. Заявку можно оставить на сайте банка и получить реквизиты в течение нескольких минут. Договор банковского обслуживания можно подписать в офисе банка либо в удобном для себя месте, заказав курьерскую доставку документов.

*Акция лояльности «ПСБ старт» по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес». Период проведения Акции – с 04.10.2024 по 31.12.2025 (включительно). Подробнее на сайте psbank.ru. Информация актуальна на момент публикации.

ПАО «Промсвязьбанк». ИНН 7744000912.

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