Размер ежемесячного содержания ребенка в детском саду не менялся с 2022 года.

С 1 января 2025 года в Омске планируется изменение размера платы за посещение детских садов, сообщили в департаменте образования горадминистрации. Плата за присмотр и уход за детьми в бюджетных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, взимается с родителей детей либо их законных представителей.

– Размер родительской платы оставался неизменным в течение двух лет, – говорит директор департамента образования Лариса Крючкова. – С 2022 года рост цен на продукты питания по сравнению с действующими в среднем составил 17 % (например, стоимость молока и круп выросла на 12 %, фруктов – на 30 %, масла сливочного – на 30 %, хлеба – на 25 % и т. д.

Все это привело к изменению размера родительской платы. С 1 января 2025 года она составит:

в группах детей до 3 лет:

сокращенного дня пребывания (8–10 часов) – 126,76 рубля в день; полного дня пребывания (10,5–12 часов) – 160,56 рубля в день; круглосуточного пребывания –169,01 рубля в день.

в группах детей от 3 до 7 лет:

сокращенного дня пребывания (8–10 часов) – 148,16 рубля в день; полного дня пребывания 10,5–12 часов) – 187,66 рубля; круглосуточного пребывания –197,54 рубля в день.

В мэрии назвали категорий омичей, для которых сохранятся льготы при оплате детского сада: