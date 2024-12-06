Размер ежемесячного содержания ребенка в детском саду не менялся с 2022 года.
С 1 января 2025 года в Омске планируется изменение размера платы за посещение детских садов, сообщили в департаменте образования горадминистрации. Плата за присмотр и уход за детьми в бюджетных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, взимается с родителей детей либо их законных представителей.
– Размер родительской платы оставался неизменным в течение двух лет, – говорит директор департамента образования Лариса Крючкова. – С 2022 года рост цен на продукты питания по сравнению с действующими в среднем составил 17 % (например, стоимость молока и круп выросла на 12 %, фруктов – на 30 %, масла сливочного – на 30 %, хлеба – на 25 % и т. д.
Все это привело к изменению размера родительской платы. С 1 января 2025 года она составит:
в группах детей до 3 лет:
- сокращенного дня пребывания (8–10 часов) – 126,76 рубля в день;
- полного дня пребывания (10,5–12 часов) – 160,56 рубля в день;
- круглосуточного пребывания –169,01 рубля в день.
в группах детей от 3 до 7 лет:
- сокращенного дня пребывания (8–10 часов) – 148,16 рубля в день;
- полного дня пребывания 10,5–12 часов) – 187,66 рубля;
- круглосуточного пребывания –197,54 рубля в день.
В мэрии назвали категорий омичей, для которых сохранятся льготы при оплате детского сада:
- освобождаются от оплаты родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией;
- освобождаются от родительской платы члены семей граждан, постоянно проживающих на территории города Омска, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также иных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, указанных в Указе Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года № 181 «Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области»;
- с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, взимается 70 % от установленной суммы;
- с родителей (законных представителей) ребенка с ограниченными возможностями здоровья в связи с обеспечением бесплатным двухразовым питанием взимается 45 % от установленного размера оплаты.