Работе в отрасли Ренат Ниязов посвятил 18 лет.
Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа заявил о скоропостижной кончине главы Управления сельского хозяйства Колосовского района Ренат Ниязов. Причина смерти не сообщается.
По словам главы ведомства, специалист посвятил отрасли более 18 лет. Работал ветеринарным врачом, главным зоотехником, заведующим участковой ветеринарной противоэпизоотической лечебницей, а также областной станцией по борьбе с болезнями животных по Колосовскому району.
С декабря 2015 года возглавлял Управление сельского хозяйства Колосовского района.
– За период работы начальником управления Ренат Галимзянович показал себя профессиональным и ответственным руководителем, имеющим большой потенциал, – сказал Дрофа. – Его утрата стала большим потрясением для аграрного сообщества Омской области.
Похороны пройдут в воскресенье, 8 декабря, в 14:00 в городе Таре.