Соревнования прошли на «G-Drive Арене» в начале ноября. За будущими звездами греко-римской борьбы наблюдали 13 тысяч человек.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор Александр Карелин подвели итоги V Международного командного юношеского турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций», который прошел в Омске в начале ноября.

Соревнования проходили на «G-Drive Арене» и вызвали большой зрительский ажиотаж. За два дня на них побывали 13 тыс. омичей и гостей города. Турнир прошел на высоком организационном уровне и стал настоящим спортивным праздником. Виталий Хоценко поблагодарил каждого, кто принял самое деятельное участие в организации этого события.

– Очень правильно и хорошо говорить «спасибо» за качественно выполненное большое важное дело. Турнир «Сила традиций» благодаря Александру Карелину, его фонду и еще большой армии участников и спортсменов получится красивым праздником спорта, – подчеркнул глава региона. – Наш президент всегда подчеркивает, что популяризация спорта, широкое вовлечение в него детей и молодежи – залог здоровья подрастающего поколения россиян. Такие турниры, как «Сила традиций», способствуют выполнению задач, которые ставит глава государства. Спасибо Александру Александровичу за идею проведения турнира. Мы его поддержали и провели на суперсовременной арене с участием талантливых молодых атлетов России и государств ближнего зарубежья. Совсем скоро эти ребята будут выступать уже на самых престижных чемпионатах и соревнованиях мирового уровня.

Александр Карелин поблагодарил омичей за впечатляющий прием международных соревнований, отметив неоценимую поддержку губернатора этому проекту, уникальные технические возможности «G-Drive Арены», а также яркое и талантливое культурное, административное, техническое и спортивное сопровождение турнира.

Престижные соревнования собрали на Омской земле более 100 юношей России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Основателем и вдохновителем турнира является легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. За особые заслуги в развитии спорта и популяризации греко-римской борьбы, а также пропаганду здорового образа жизни он награжден золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью».