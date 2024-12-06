Самой холодной будет ночь с воскресенья на понедельник.

По данным Обь-Иртышского УГМС, на выходных в Омской области похолодает. В ночь на субботу синоптики обещают –9...–14 градусов, а при прояснении до –20 °С. Местами также ожидается небольшой снег. Днем будет –8...–13 градусов.

В ночь на воскресенье температура воздуха будет колебаться от –14 до –24 градусов. Местами ожидаются изморозь и гололедица. Днем будет –12...–17 °С.

В ночь с воскресенья на понедельник похолодает еще сильнее, до –22...–27 градусов. Синоптики также обещают туман и изморозь.