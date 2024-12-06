В ТГК-11 прокомментировали ситуацию.
Омичи пожаловались в соцсетях на отключение отопления в областной больнице на улице Березовой. Пресс-служба ТГК-11 дала комментарий по этому поводу. Причина оказалась в проведении работ по регулировке технических параметров теплосети.
– Омская ТЭЦ-5 работает в штатном режиме. Никаких отклонений технологического режима и снижения параметров в работе станции нет. Причина переключения нагрузки теплоснабжения санатория «Омский» и Омской областной клинической больницы – проведение работ по регулировке технических параметров теплосети. С целью сохранения устойчивых гидравлических и температурных режимов потребителей тепловой энергии АО «Омск РТС» совместно с АО «Тепловая компания» выполнены переключения данных потребителей в контур омской ТЭЦ-3, – сообщили в компании.
Также в ТГК-11 отметили, что «Омск РТС» и «Тепловая компания» постоянно контролируют гидравлические и температурные режимы.