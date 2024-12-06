В турнире «Жемчужный конек» приняли участие спортсменки от 6 до 14 лет. Лучшие игроки войдут в состав сборной области.

В Омске прошел первый турнир по хоккею среди девочек «Жемчужный конек» для спортсменок в возрасте от 6 до 14 лет. Соревнования поддержали Омский НПЗ, местная федерация хоккея и региональное министерство спорта.

– ОНПЗ является активным социальным инвестором в регионе. Особое внимание предприятие уделяет развитию детского спорта, что обеспечивает омскому хоккею большой потенциал, – говорит президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков. – В этом году нас также поддержал губернатор Виталий Хоценко и компания «СОГАЗ». Надеюсь, проведение турнира «Жемчужный конек» станет доброй традицией.

На лед Хоккейной Академии «Авангард» вышли 4 команды, которые играли в формате 3 на 3. Главное преимущество такого хоккея – высокая динамика и скорость: игра ведется практически без пауз, время матча сокращается, а зрелищность возрастает. Лучше всех в этих условиях себя проявила команда «Атлантида», ставшая победителем турнира.

Самым ценным игроком «Жемчужного конька» была признана шестилетняя Мария Савельева. Индивидуальные награды взяли: Арина Дубинина (лучший вратарь), Мария Тарасова (защитник), Полина Мух (нападающий). Наиболее отличившиеся спортсменки войдут в состав сборной Омской области и поедут на всероссийские соревнования «Золотая шайба».

Подводя итоги турнира «Жемчужный конек», генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что хоккей является один из самых динамично развивающихся видов спорта в регионе.

– Мы видим, как увеличивается число новых детских хоккейных команд, в том числе и в женском хоккее. Турниры и первенства – это отличная возможность для спортсменов проявить себя. Благодаря сотрудничеству предприятия с Федерацией хоккея Омской области, региональным министерством спорта и Хоккейной Академии «Авангард» растет престиж и уровень женского хоккея, – сказал Олег Белявский.

Добавим, что проведение первого турнира по хоккею среди девочек стало возможным благодаря проекту «Хоккей для всех», который поддерживает ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Эта программа позволила реализовать тысячи социальных проектов в регионах присутствия компании.