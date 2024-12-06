Светофоры на перекрестке Орджоникидзе и Булатова будут работать по-новому.
Чтобы увеличить пропускную способность подъездов и съездов с метромоста в Омске, в мэрии решили изменить схему светофорного регулирования на пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова.
Новая схема:
- в первой фазе разрешено движение транспорта по улице Булатова во всех направлениях (при повороте направо транспортные средства обязаны пропустить пешеходов в створе улицы Орджоникидзе);
- во второй фазе разрешено движение транспорта по улице Булатова во всех направлениях;
- в третьей фазе разрешено движение транспорта по улице Орджоникидзе: в направлении улицы Фрунзе в прямом направлении, в направлении улицы Яковлева – прямо и налево. При повороте налево с улицы Орджоникидзе в направлении метромоста машины обязаны пропустить пешеходов в створе улицы Булатова;
- в четвертой фазе разрешено движение транспорта по улице Орджоникидзе: в направлении улицы Фрунзе прямо и направо (на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора), в направлении улицы Яковлева – прямо и налево.
В ближайшие дни изменения коснутся также работы светофора на пересечении улиц Орджоникидзе и Фрунзе.