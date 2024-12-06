Эта база отлично подойдет любителям активного отдыха. Здесь созданы все условия для восстановления сил.

Зима в самом разгаре, и многие омичи хотят насладиться ею во взаимодействии с природой, а не сидя в четырех стенах квартиры. Активный отдых – лучшее средство восстановления сил, когда за окном минус, а световой день сократился до восьми часов.

Загородные базы отдыха по праву пользуются популярностью у омичей. В Горьковском районе области есть классная база «Альпийская деревня», позволяющая сполна насладиться красотами зимних пейзажей, активно отдохнуть и провести время с близкими и друзьями вдали от городской суеты.

Что в наличии? Идеальная, одна из лучших в регионе, лыжня протяженностью до 12 км с подъемами и спусками. Каток и прокат спортивного инвентаря. Большая горка. Для любителей релакс-процедур – финская сауна, русская баня, просторный бассейн с комфортной температурой воды и панорамными окнами, ароматные веники.

Где живем? В «Альпийской деревне» представлены номера для семей с детьми, молодежных компаний и корпоративного отдыха. Визитная карточка базы – «Альпийский дом» и «Русский дом», локации с уютными с однокомнатными и двухкомнатными номерами, выполненными в аутентичном деревянном стиле. Номера оборудованы холодильником, телевизором, мебелью и всем необходимым для вашего комфорта.

Как с питанием? Для тех, кто соскучился по вкусной домашней еде, работает столовая с комплексным питанием. Также на базе есть ресторан с баром для проведения банкетов и различных мероприятия. Для любителей пикников и ароматных шашлыков рядом с каждым корпусом располагаются мангальные зоны, которые доступны в любое время года.

Сколько это стоит? Зимний отдых на базе «Альпийская деревня» – от 2900 рублей с человека. Ограниченное предложение – для самых везучих – Новый год в «Альпийской деревне» от 4300 рублей с человека! Успевайте бронировать. Яркие впечатления будут гарантированы!

Подробности:

Офис продаж – Волочаевская, 13г, телефон 90-50-45.

https://vk.com/alp55

ООО «Альпийская деревня», ИНН: 5501287963. Реклама