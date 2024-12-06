Омск-Информ
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·Авто

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть аккуратнее.
Омская Госавтоинспекция предупредила участников дорожного движения об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, в регионе ожидается снегопад, местами порывы ветра, на дорогах гололедица.
– Госавтоинспекция Омской области призывает автолюбителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать излишнего маневрирования и резкого торможения, – добавили в ГИБДД.
Осторожность стоит проявлять и пешеходам.
·Авто

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть аккуратнее.
Омская Госавтоинспекция предупредила участников дорожного движения об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, в регионе ожидается снегопад, местами порывы ветра, на дорогах гололедица.
– Госавтоинспекция Омской области призывает автолюбителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать излишнего маневрирования и резкого торможения, – добавили в ГИБДД.
Осторожность стоит проявлять и пешеходам.