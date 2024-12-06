Однако это не освободило его от ответственности.

Омские приставы наказали 39-летнего жителя поселка Новоомского за уклонение от уплаты алиментов. Как сообщили в УФССП, мужчина нигде не работает и не помогает содержать своих дочерей. У него накопился почти миллионный долг по алиментам.

От встреч с судебными приставами гражданин всячески уклонялся, прятался от них. Однажды, когда судебные приставы пришли к нему домой, двери им открыла мать должника и сообщила, что сына дома нет. Пока один пристав опрашивал мать, другой осматривал прилегающую к дому территорию. Он заметил, что строительный мусор шевелится. Оказалось, в груде пенопласта спрятался должник.

В другой раз приставов встретила 90-летняя бабушка должника, которая набирала во дворе уголь для растопки печи. Она не стала скрывать, что внук находится в доме. Пока один пристав помогал пенсионерке с дровами, другой вошел в дом. В спальне, где ночует должник, в пепельнице лежала тлеющая сигарета. Пристав решил проверить шкаф и, открыв его, увидел должника.

На мужчину составили протокол. Позже суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Однако это не освободило омича от уплаты алиментов.