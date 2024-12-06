Три предпринимателя и два самозанятых из Усть-Ишимского района получили субсидии на ремонт помещений и покупку оборудования. Отчитаться за деньги они могут в течение всего 2025 года.

Пострадавшему от паводка бизнесу Усть-Ишимского района смягчили условия отчетности по полученным субсидиям. Соответствующее поручение областному правительству давал губернатор Виталий Хоценко. Региональный кабмин принял необходимый документ.

Как пояснили в пресс-службе правительства, по итогам рассмотрения заявок субсидии на ремонт помещений и покупку оборудования получили три предпринимателя и двое самозанятых, объем поддержки из областного бюджета составил 2,5 млн рублей.

Отчитаться за деньги получатели субсидий должны были в январе 2025 года. По поручению губернатора министерство экономического развития внесло уточнения в требования к отчетности: теперь нужно будет предоставить отчет об использовании средств и вести деятельность в течение 2025 года.

Отчетность получатели субсидии предоставляют ежеквартально в течение всего 2025 года – по расходованию средств в соответствии с графиком, указанным при получении средств, и по сохранению деятельности.