Омск-Информ
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·Происшествия

Он поверил настоящим преступникам, которые спасали его от вымышленной угрозы.
За сутки полицейские Омской области зарегистрировали 12 фактов дистанционного хищения денежных средств. Одной из жертв мошенников стал 46-летний житель Седельниковского района.
Как сообщили в полиции, мужчина поверил незнакомцу, который позвонил ему, представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя кто-то посторонний оформляет кредиты. Мошенник предложил мужчине остановить незаконные действия, однако для этого требовалось, чтобы сельчанин сам взял кредит и перевел деньги на якобы безопасный счет.
Мужчина так и сделал и отправил на чужие счета 3 миллиона 878 тысяч рублей.
·Происшествия

Он поверил настоящим преступникам, которые спасали его от вымышленной угрозы.
За сутки полицейские Омской области зарегистрировали 12 фактов дистанционного хищения денежных средств. Одной из жертв мошенников стал 46-летний житель Седельниковского района.
Как сообщили в полиции, мужчина поверил незнакомцу, который позвонил ему, представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя кто-то посторонний оформляет кредиты. Мошенник предложил мужчине остановить незаконные действия, однако для этого требовалось, чтобы сельчанин сам взял кредит и перевел деньги на якобы безопасный счет.
Мужчина так и сделал и отправил на чужие счета 3 миллиона 878 тысяч рублей.