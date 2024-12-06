Он поверил настоящим преступникам, которые спасали его от вымышленной угрозы.

За сутки полицейские Омской области зарегистрировали 12 фактов дистанционного хищения денежных средств. Одной из жертв мошенников стал 46-летний житель Седельниковского района.

Как сообщили в полиции, мужчина поверил незнакомцу, который позвонил ему, представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя кто-то посторонний оформляет кредиты. Мошенник предложил мужчине остановить незаконные действия, однако для этого требовалось, чтобы сельчанин сам взял кредит и перевел деньги на якобы безопасный счет.

Мужчина так и сделал и отправил на чужие счета 3 миллиона 878 тысяч рублей.