Омск-Информ
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·Общество

Оказалось, что регион уже брал деньги, но не подготовил проект работ.
Депутаты Госдумы обсудили на заседании тему непростого отопительного сезона в Омске. Напомним, износ тепловых сетей составляет 75 %.
Депутаты подняли вопрос о дополнительном финансировании, однако выяснилось, что два года назад регион уже получал на это 1,9 млрд рублей, но не предоставил никакого проекта работ. Без проектно-сметной документации федеральные средства выделяться не могут.
В итоге депутаты решили не выделять региону денег на ремонт теплосетей.
Напомним, Омск в этом году не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Ростехнадзор выявил недостатки в работе на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.
·Общество

Оказалось, что регион уже брал деньги, но не подготовил проект работ.
Депутаты Госдумы обсудили на заседании тему непростого отопительного сезона в Омске. Напомним, износ тепловых сетей составляет 75 %.
Депутаты подняли вопрос о дополнительном финансировании, однако выяснилось, что два года назад регион уже получал на это 1,9 млрд рублей, но не предоставил никакого проекта работ. Без проектно-сметной документации федеральные средства выделяться не могут.
В итоге депутаты решили не выделять региону денег на ремонт теплосетей.
Напомним, Омск в этом году не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Ростехнадзор выявил недостатки в работе на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.