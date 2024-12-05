Омск-Информ
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·Спорт

Нападающий «ястребов» прокомментировал назначение Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал «Чемпионату», что думает о назначении Ги Буше на пост главного тренера омского клуба. Канадец прилетит в Омск в первой половине декабря и примет команду.

– Я не очень много наслышан о нем, но я знаю, что он любит структурированную игру, – сказал Буше. – А это то, что нам необходимо сейчас.

Отметим, что Буше также высказался об увольнении Сергея Звягина, который раньше работал главным тренером. Хоккеист назвал это «звоночком для всех», что нужно прилагать больше усилий.

·Спорт

Нападающий «ястребов» прокомментировал назначение Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал «Чемпионату», что думает о назначении Ги Буше на пост главного тренера омского клуба. Канадец прилетит в Омск в первой половине декабря и примет команду.

– Я не очень много наслышан о нем, но я знаю, что он любит структурированную игру, – сказал Буше. – А это то, что нам необходимо сейчас.

Отметим, что Буше также высказался об увольнении Сергея Звягина, который раньше работал главным тренером. Хоккеист назвал это «звоночком для всех», что нужно прилагать больше усилий.