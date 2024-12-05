Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист уверен, что увольнение Сергея Звягина – это повод приложить больше усилий для победы команды.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал, что команда правильно отреагировала на увольнение главного тренера Сергея Звягина, сообщает «Чемпионат». «Ястребы» обыграли «Сочи» со счетом 6:0.

– Увольнение главного тренера – это всегда звоночек для всех, – рассказал Рид Буше о победе в последнем матче. – Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперед и постарались на славу.

В «Авангарде» произошло большое количество изменений по ходу сезона. После победы в матче с «Сочи» настроение команды стало лучше. Хоккеист считает, что каждый старается максимально хорошо выполнять свою работу. Он думает, что риск того, что клуб внезапно расторгнет контракт, значительно снижается, если здорово играешь.

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·Спорт

Хоккеист уверен, что увольнение Сергея Звягина – это повод приложить больше усилий для победы команды.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал, что команда правильно отреагировала на увольнение главного тренера Сергея Звягина, сообщает «Чемпионат». «Ястребы» обыграли «Сочи» со счетом 6:0.

– Увольнение главного тренера – это всегда звоночек для всех, – рассказал Рид Буше о победе в последнем матче. – Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперед и постарались на славу.

В «Авангарде» произошло большое количество изменений по ходу сезона. После победы в матче с «Сочи» настроение команды стало лучше. Хоккеист считает, что каждый старается максимально хорошо выполнять свою работу. Он думает, что риск того, что клуб внезапно расторгнет контракт, значительно снижается, если здорово играешь.

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