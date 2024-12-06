Омск-Информ
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·Общество

В регионе будет прохладно и немного снежно.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит –3...–8 градусов. Ожидаются небольшой снег и ветер 7–12 м/с. На дорогах возможна гололедица.
По данным Gismeteo, в Омске будет –4...–6 градусов. Синоптики также обещают небольшой снег и ветер 4–7 м/с.
·Общество

В регионе будет прохладно и немного снежно.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит –3...–8 градусов. Ожидаются небольшой снег и ветер 7–12 м/с. На дорогах возможна гололедица.
По данным Gismeteo, в Омске будет –4...–6 градусов. Синоптики также обещают небольшой снег и ветер 4–7 м/с.