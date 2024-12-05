Регионы продолжают сотрудничество в сфере селекции и семеноводства, кооперацию в сельхозмашиностроении и обмениваются опытом в сфере животноводства.

В Омскую область прибыла делегация из Минской области во главе с первым заместителем руководителя облисполкома Василием Сысоевым. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с представителями иностранного региона.

– Президент Владимир Путин подчеркивает, что Беларусь – для России надежный партнер в сфере экономики. Сотрудничество между Россией и Беларусью – это основа для укрепления экономической устойчивости наших стран. Мы с Минской областью не просто обсуждаем перспективы, а делаем конкретные шаги для реализации совместных проектов, – отметил Хоценко.

Еще в марте Омская и Минская области определили ключевые направления взаимодействия, в июне подписали соглашение о сотрудничестве, в октябре утвердили план совместных мероприятий. Целый раздел этого плана посвящен развитию сотрудничества в агропромышленном комплексе.

Омский аграрный научный центр уже обменивается сортами картофеля с белорусским Научно-практическим центром картофелеводства и овощеводства. Омичи и беларусы совместно проводят сортоиспытания зерновых и бобовых культур. На этот раз регионы обсудили поставки семян сои и льна-долгунца с высокой урожайностью и адаптацией к климату.

Во время своего визита иностранная делегация также посетила омский завод сельскохозяйственной техники. Он производит решета для зерноуборочных комбайнов, а у белорусских предприятий есть потребность в этих комплектующих. Рассматриваются варианты кооперации с омичами. Представители Минской области побывали и на производственной площадке компании, поставляющей ремни для льноводческой отрасли Беларуси. Предприятие заинтересовано в расширении сотрудничества и ассортимента поставляемой продукции.

Кроме того, белорусы ознакомились с омским опытом строительства животноводческих ферм и предложили омичам свои наработки в эффективной переработке молока. Минская делегация также посетила племенное хозяйство по разведению крупного рогатого скота мясной породы герефорд для обмена практиками в вопросах генетики и племенного дела.

В омском правительстве отметили, что обмен опытом по всем этим направлениям будет выгодным для обеих сторон.

– Мы уже приступили к практической реализации дорожной карты, которая была составлена при встрече губернатора Виталия Хоценко и руководителя Минского облисполкома Александра Турчина. Сегодня мы говорим уже не о намерениях, а о конкретных договорах, поставках, объемах, сроках, потому что видим заинтересованность наших предприятий в вашей продукции. Это будет долгосрочное сотрудничество, – отметил первый заместитель руководителя облисполкома Василий Сысоев.

Сегодня по приглашению омского губернатора делегация Минской области примет участие в торжественном собрании и праздничном концерте в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омской области.